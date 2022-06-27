半導體廠擴產腳步持續，迅得機械(6438)訂單狀況良好，迅得表示，雖然目前交機受到缺工等因素影響，但訂單到明年第3季都樂觀，今年營收可望比去年好，若加計IC載板，半導體相關設備佔營收比重可望達50%，今年盤中股價強勢大漲。

迅得機械佈局半導體產業智慧製造領域有成，近幾年受惠於半導體及IC載板產業需求暢旺積極擴產，業績進入高成長期，儘管電子產業面臨全球通膨升息壓力，但半導體及IC載板擴產腳步未變，迅得機械不只今年訂單狀況良好，甚至到明年第3季都樂觀。

迅得第1季稅後盈餘為1.53億元，年增26.8%，累計前5月合併營收為21.19億元，年增20.64%。

迅得機械預估，今年半導體設備營收可望較去年成長50%到80%，若加計IC載板，半導體相關設備佔公司營收比重可望達50%。

展望下半年，迅得機械表示，目前訂單到明年第3季都樂觀，雖然交機受到缺工等因素影響，今年營收將優於去年，再創新高沒有問題。