線上消費比例逐年增長，疫情更加速零售業者銷售模式的改變。杏一(4175)6月28日至30日推出「OMO創新零售模式」，為線上線下同步活動，可以將數據互相導流，讓消費者同步在線上線下享有服務。

線上消費比例逐年增長，疫情更加速零售業者銷售模式的改變。根據經濟部統計處的調查統計，國內零售業網路銷售因為疫情而加速成長，2021年達4,303億元，年增率成長24.5%，創統計發布以來的新高紀錄。

依據杏一的觀察，因疫情關係，由實體門市轉至線上購物人數攀升，為服務更多會員，杏一創新推OMO服務模式，以大數據分析消費者喜好和購買習慣等，採精準行銷且融合線上線下，實體門市和杏一APP相互導流，擴大服務範疇，同步加惠線上線下消費群族。

杏一表示，為考量國內物價指數飆升，民眾感受到通膨壓力，加上染疫人數大幅增加，民眾擔憂長新冠而更加重視身體健康，6月28日至30日的OMO以「抗通膨新照護」為主題推出優惠活動，舉凡保健食品、成人營養品和日常用品都有獨家銷售方案。