警方說，李姓駕駛與遭波及的李姓機車騎士，經酒測都沒有酒精反應，後續詳細的肇事原因仍有待調查釐清。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣彰化市中山路與中興路口，26日下午發生一起嚴重車禍，一名李姓駕駛自小客車搭載３名友人，行徑中山路北上經過中興路口時闖紅燈，當場撞上綠燈直行的李姓機車騎士。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣彰化市中山路與中興路口，26日下午發生一起嚴重車禍，一名李姓駕駛自小客車搭載３名友人，行徑中山路北上經過中興路口時闖紅燈，當場撞上綠燈直行的李姓機車騎士，由於撞擊力道過大，機車騎士被撞飛，波及到路旁的自小客車，包含自小客車駕駛與乘客3人，還有遭撞的機車騎士共5人送醫，而詳細的肇事原因仍有待調查釐清。

警方表示，26日下午5點左右獲報，中山路二段與中興路口有嚴重車禍，抵達現場時發現李姓駕駛自小客車直接衝進民宅騎樓，撞倒路過的機車騎士與停在騎樓的自小客車，警方調查時，李男供稱行經路口時精神不濟，才會闖紅燈釀禍，經酒測無酒精反應。

而綠燈直行被撞到的機車騎士，連人帶車撞擊停在路邊的轎車，再衝入旁邊眼鏡行，造成眼鏡行店家梁柱與裝潢受損，遭波及的車輛引擎蓋凹陷受損，所有人送往基督教醫院治療，所幸經治療後均無大礙。

警方說，李姓駕駛與遭波及的李姓機車騎士，經酒測都沒有酒精反應，後續詳細的肇事原因仍有待調查釐清。