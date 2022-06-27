台灣石斑魚日前被大陸驗出禁藥而禁止輸入，但民眾黨立委蔡壁如認為，政府除了對兩艘活魚運搬船業者開罰外，要如何幫助業者與開拓市場才是重點，狂酸要是沒有大陸市場，民進黨連怎麼執政都不會，出事都不知道找誰來當擋箭牌。

蔡壁如昨（26）日在臉書表示，大陸禁止台灣石斑魚輸入已過去2個星期，但除了怪罪大陸之外，行政院長蘇貞昌和農委會主委陳吉仲還做了什麼？到底是大陸無理，還是民進黨執政無能，才會連屏東縣長潘孟安都對此事表達不滿？

蔡壁如指出，政府一直說要分散市場，但騙了7年的選票後，石斑魚還是有9成市場依賴大陸，且不聽在野黨的批評跟建議還反過來抹紅、抹黑，「這就是民進黨全面執政的傲慢與無能，面對任何問題，第一時間都先想著政治操作，而不是解決問題，只會耍耍嘴皮推卸責任，從不低頭反思檢討自己！」

蔡壁如質疑，香蕉輸日因農藥被退運，鳳梨輸日有3成被驗出有蟲需燻蒸，如今的民主石斑，又要怎麼吹噓？她說，雖然國際貿易有政治因素，但本質還是在商言商，政府不該用意識形態來掩飾執政無能。