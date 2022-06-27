近年大陸公安機關網安部門透過「淨網」系列專項行動，持續對「網路水軍」相關違法犯罪進行偵查打擊，近3年偵辦相關案件600多起，抓獲嫌疑人4000多名，取得初步成效。，大陸公安部網安局27日表示，即日起將在全大陸範圍內啟動為期6個月的依法打擊整治「網路水軍」專項工作。

根據澎湃新聞報導，由於受到「流量經濟」、「粉絲經濟」等因素影響，「網路水軍」相關違法犯罪活動仍屢打不絕、屢禁不止。有的為養號謀利，通過發佈違法有害資訊「造熱點」、「蹭熱點」，意圖操控或擾亂網上輿論秩序；有的利用炒作負面資訊實施敲詐勒索，侵害群眾合法權益。

甚至有些還非法提供有償刪帖和刷量控評炒作服務，破壞市場經濟和社會管理秩序。也導致社會各界對此反映強烈，包含民眾報案舉報、新聞媒體報導、「兩會」建議提案等不斷聚焦該問題。

為進一步遏制「網路水軍」及相關黑灰產業的滋生蔓延趨勢，維護市場經濟秩序和民眾合法權益，宣布即日起，公安部網安局在大陸國範圍內啟動為期6個月的依法打擊整治「網路水軍」專項工作，並主動對接有關主管部門，加強協作配合，共同壓實網路平台主體責任，攜手加強網路生態綜合治理。