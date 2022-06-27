晶圓代工大廠台積電(2330)近期股價走勢疲弱，23日下探485元的近19月低點，今（27）日在買盤逢低敲進下反彈3.19％至502元，市值一度站回13兆元，早盤維持逾2.7％漲幅，持穩500元之上，力拚市值同步站穩13兆元關卡。

觀察動態，台積電上周遭三大法人持續賣超9012張，但賣超力道明顯收斂、且24日轉為買超4376張。其中，外資上周持續賣超達2萬3551張，投顧則買超1763張、自營商買超達1萬2776張，呈現土洋對作態勢。

台積電受市場需求雜音四起、升息導致股市及股價本益比估值修正影響，近期股價走勢疲弱。不過，歐系外資出具最新報告送暖，重申結構性需求應可抵消部分市況逆風，公司以穩健執行力應對製造回流挑戰，維持「買進」評等、目標價850元不變。

歐系外資指出，台積電股價本益比估值已從去年的28倍降至目前的15倍，處於5年平均區間13～28倍的低檔。自今年2月以來，外資已賣超台積電達160億美元，而2020年及2021年上半年分別為賣超50億及100億美元。

歐系外資表示，若半導體需求明年出現修正，台積電營運雖將無法倖免，但營運規模及客戶多元性可提供相對防禦力。至於海外建廠擴產的影響，歐系外資預期即使工廠毛利率降低10～20％，對整體毛利率影響僅0.6～1.2％。

歐系外資預估，市占率成長和英特爾伺服器CPU外包生產潛在性，可望使台積電明年營收成長約10％，以美元計價營收為成長15％，優於除記憶體外的半導體市場營收成長5％，較不憂慮領導業者的供給過剩問題。

歐系外資認為，人工智慧／機器學習、雲端和自駕等應用需求增加，為台積電先進技術的關鍵推動力，且英特爾（Intel）可能自2024年起外包伺服器CPU生產。鑒於高效能運算（HPC）及3奈米市占率成長具調升空間，將台積電2024、2025年營收預期調升3％、4％。

此外，台積電子公司日本3DIC研發中心已在日本產業技術綜合研究所（AIST）的筑波中心完成無塵室工程，並於24日舉行開幕儀式，將和擁有半導體材料及設備優勢的日本合作夥伴、國內研究機構和大學合作，協助最先進的3DIC封裝材料研發技術。