今年台南國際芒果節特地找來法國籍節目主持人吉雷米擔任代言人。（洪榮志攝）

台南市是全台最大的芒果產區，有「夏日紅寶石」之稱的愛文芒果更即將上市，今年市府持續舉辦第10屆「台南國際芒果節」，不僅以「FOLLOW MANGO跟隨芒果」為主軸，深入各芒果產品及消費地行銷，市長黃偉哲26日更宣布，今年芒果不僅打開紐西蘭的市場，還將陸續開拓澳洲等國家農產品互惠的通路。

黃偉哲表示，今年芒果因為減產供不應求，價格也蠻高，但還是要打開通路，讓更多民眾知道台南芒果好吃，以及台南許多好的景點。尤其，此次芒果節主要行銷的產區，就在玉井、左鎮、南化、楠西等山區，這些地區山光水色，除了芒果好吃之外，還有許多地方值得去走走逛逛看看，希望大家都能來台南。

黃偉哲還說，今年芒果除了日本及韓國市場外，也打開紐西蘭的通路，將行銷1萬3000多公斤，但因今年的芒果才剛上市，可能要到下禮拜之後才會進入盛產期，因此除了還會有更多芒果行銷到紐西蘭之外，也會行銷到澳洲及其他國家。

黃偉哲認為，許多台灣人都吃紐西蘭的奇異果，紐西蘭也吃台灣的芒果，透過這樣的食品、農產品交流互惠是蠻好的；更何況，我們之前也買過澳洲的紅酒，現在再將芒果行銷給澳洲，其實也是相當好，未來還會陸續建立這樣的一個互惠的通路系統。

農業局長李建裕也說，今年的芒果節活動，從6月25日到7月23日分別在板橋大遠百、走馬瀨農場、大東夜市、南化遊客中心等地辦理行銷活動，並結合玉井、南化、大內、官田、左鎮及楠西等芒果產區的特色景點及芒果園，規畫6條農遊體驗行程，歡迎全台民眾前來台南。

此外，今年還將首度發行2000本芒果護照，內容包含芒果產區景點介紹、交通資訊，並提供住宿優惠、特色美食、芒果甜點、農特產品等期間限定優惠方案，將從6月30日起在台南火車站、新營火車站、台南高鐵站，以及玉井、南化、楠西、左鎮、大內、官田等6個區公所及農會提供民眾免費索取，數量有限，發完為止。

農業局還表示，今年台南市改良種芒果種植面積預估6951公頃，佔全台50％，栽培品種以「愛文」為大宗。今年度的芒果因為受到異常氣候影響，經綜合評估總產量將較往年減少70％。

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