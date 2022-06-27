要有颱風了！氣象專家彭啟明上午指出，周五至周日南海上空可能會有熱帶性低氣壓或颱風發展生成，若生成將是今年第3號颱風「芙蓉」，依照目前預測直接影響台灣的可能性並不大，不過其外圍雲層水氣仍然會影響台灣天氣。周五至周日天氣不穩定，東半部、南部整天有雨，午後全台易有雷雨。

氣象局也指出，周五後低壓帶北抬至台灣附近，會導致熱帶系統生成，熱帶系統挾帶水氣，有機會發展為今年第3號颱風「芙蓉」，其強度、位置及路徑仍有不確定性，持續觀察中。

彭啟明上午在臉書以天氣粉專《天氣風險》提供的預報資料指出，整體來看，本周要留意的是周五至周日（7月1至3日）的天氣情況，預報資料顯示，南海有熱帶性低氣壓或今年第3號颱風「芙蓉」發展機會，雖然大致將會趨向廣東沿岸，不至於直接威脅台灣，但是它的外圍雲層水氣仍影響台灣天氣，尤其周末期間最明顯，後續預報資料是否會再有改變也值得關注，但是依照目前預測，這個可能出現的熱帶擾動系統直接影響台灣的可能性並不大，暫時不必太過擔心。

彭啟明表示，周五起到周日，由於在南海上空可能會有熱帶低壓或是颱風發展，雖然預期不會直接影響台灣，但是它外圍的東南風、偏南風將會持續帶入水氣，迎風面東半部、南部一整天有短暫陣雨，中、北部雲量偏多，午後仍容易有熱對流雷雨出現，整體天氣將會變得比較不穩定，假期活動要多加留意。

至於近日天氣，彭啟明表示，今、明（27、28日）依然是上午晴朗，午後有熱對流雷雨的夏季天氣型態，熱對流以西半部、東北部山區為主，有機會擴展到平地，花東也有局部短暫陣雨機會。周三、周四（29、30日）東南風水氣增多，迎風面花蓮、台東、恆春半島等地可能一整天斷斷續續都會有短暫陣雨機會，西半部及東北部仍是有午後雷雨。