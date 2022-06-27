餐飲業大缺工，代理經營肯德基、必勝客2大品牌的怡和餐飲集團，2022年6～7月規畫招募約100名正職及約1000名時薪員工，並祭出好福利、好發展、好關懷等「三好」待遇，目前已收到近4500人報名申請。

據104人力銀行統計，今年為3.3年來徵才最難的一年，而服務業更是行政院主計處公布三大缺工產業之一。怡和餐飲集團求才若渴，邀請台劇「茶金」攝影師拍攝徵才微電影，更祭出關鍵「三好」待遇，預計招募約1100名正職及時薪門市人員。

怡和餐飲集團表示，集團薪資具業界競爭力，如肯德基餐廳襄理月薪，最高可比餐飲業年資1年主管平均薪資高出2成。必勝客時薪人員祭出多重津貼，時薪最高可達新台幣218元；外送人員另有每趟外送津貼新台幣10元或14元。

此外，完善訓練讓時薪人員或外送員有機會快速連跳幾級、晉升管理職。在肯德基，完整的外場、餐廳訓練，使時薪服務員若表現優異，便有機會幾個月即連跳2級升餐廳襄理，打工族也能快速闖關至管理職。

而必勝客的多元培訓及職涯發展，外送員也有機會晉升成為管理約30人的餐廳經理。對辦公室職缺有興趣的門市員工，亦有機會轉戰總公司不同部門如人資、供應鏈部門等。

同時，怡和餐飲集團也規畫全面性人才養成訓練，包括服務、管理、國際視野等。餐廳員工有機會參加品牌舉辦的全球性員工活動，餐廳經理可藉由用心領導力課程帶領團隊，無論志在廚房還是餐廳管理，都能在集團內找到一席之地。

其次，怡和餐飲集團正職員工不僅可享關係企業IKEA 9折優惠，父母或配偶攜帶眷屬卡亦也享有此優惠，時薪人員也享有生日禮券、端午與中秋獎金等福利。最後，集團對內推出員工諮詢專線Care Line，由專業諮商師、個管師等專業人士提供員工諮詢。

怡和餐飲集團人資總監張仰芝表示，集團向來致力培育人才與多元共融文化，擁抱每位員工以激發潛能，為產業發展儲備人才動能。集團重視員工體驗而非僅是員工投入度，因此傾聽求職者聲音，開創多元溝通管道與求職者打開對話，從求職過程即開始打造員工體驗。