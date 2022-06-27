捷波(6161)今除息，現金股利3元，除息參考價為26.2元，現金股利發放日為7月28日，今早股價緩步填息。捷波首季稅後盈餘為0.67億元，EPS為0.89元。

捷波110年度全年合併營收淨額為新台幣18.2億元，較109年度的13.9億元成長31％，全年稅後淨利為2.46億元，EPS為3.28元，ROA為13.59%，ROE為18.45%。

受到疫情影響電子業供應鏈斷鏈，造成缺料危機，且航運塞港貨物運輸延遲，因此捷波積極備料，存貨及應付帳款增加，致去年負債占資產比率較上期增加。但在掌握後疫情時代的產業需求而銷貨增加，且增加利基型的工業用主機板(IPC)產品銷售，因此稅前純益、稅後純益及每股盈餘較上期增加，獲利能力分析之各項比率均較上期提高。

展望111年，為達到營收及獲利同步成長的目標，捷波除了持續深耕工業用主機板、準系統及觸控電腦外，亦積極開發AI智能相關產品為營運發展注入新動能。

在AI相關產品上，捷波開發AI智能多功能嬰兒監視器、智能化非接觸式生理多功能感測輔助裝置、家庭廚房瓦斯爐等發熱裝置溫度檢查與警報的居家智能設備、用於自動光學檢查設備的機器視覺與自我深度學習裝置等AI應用產品。