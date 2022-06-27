去年「美國國家失蹤及受剝削兒童中心」通報刑事局指稱，台灣有人雲端硬碟中存有兒童猥褻行為照片，檢方逮獲劉姓男教師，發現他對3名女童拍猥褻影片，性侵其中1名包著尿布年僅2歲的女童，最高法院駁回劉的上訴，依故意對兒童犯乘機性交等罪將他囚8年定讞。

20多歲的劉男平時除了擔任房屋仲介外，也兼任國小代課老師及幼稚園積木老師，去年他利用與被害2歲及6歲姐妹的父親是房仲同事，且兼任輔導老師的機會，取得對方信任後，將2姐妹帶到住處照顧，但卻趁6歲女童玩玩具之際，以手翻開她褲子拍攝私處照片。

2020年11月27日晚上劉男在他住處房間內，乘2歲女童熟睡用手觸摸她私處並拍攝影片；去年2月1日上午，2歲女童父親將她送至劉的住處，囑託劉代為照顧，劉男將她外褲及尿布脫去，猥褻後性侵，還把過程拍攝下來上傳到他的雲端硬碟。

去年2月15日美國國家失蹤及受剝削兒童中心通報我國刑事局，告知台灣境內之人使用之Google雲端硬碟中存有兒童猥褻行為照片，3月11日檢警搜索劉的住處，除了查扣2姐妹遭猥褻影片外，另發現2017年劉男也對當時一名女童拍攝猥褻影片。

一審法院依將劉男判刑10年，二審法院考量他與被害女童及其等父母親達成民事和解，依成年人故意對兒童犯乘機性交等罪將他判刑8年，劉不服提上訴，最高法院駁回確定。