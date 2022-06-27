日本20歲女星赤瀨明里（Akase Akari）除了是歌手、演員，她還是擁高知名度的Coser，今年一月替人氣動畫《愛上變裝娃娃》獻唱片尾曲，並神還原主要角色，使得她人氣狂飆，擁一張精緻童顏的赤瀨明里圈粉無數，還被封為「最高品質美少女」。

20歲赤瀨明里出道時間雖然不長，不過她在高中畢業後，就以Coser的身分活躍，抖音追蹤人數超過百萬人，在網上已是知名人物，擁一張精緻、可愛外表的赤瀨明里，2019年以平面偶像的身分出道，並開始走紅，還推出寫真，演藝工作橫跨歌手、演員和廣告。

積極朝多元發展的赤瀨明里，今年一月發行個人第一張單曲《恋ノ行方》外，並為人氣動畫《愛上變裝娃娃》演唱片尾曲，赤瀨明里還神還原女主角喜多川海夢，使得她人氣狂飆，擁一張精緻童顏的赤瀨明里圈粉無數，還擁有「最高品質美少女」的美名，外界認為都很看好她的演藝事業，甚至有望和「千年一遇美少女」橋本環奈比拚。

赤瀨明里也不吝嗇在網上分享美照，不論是她玩下衣失蹤秀翹臀，辣穿短上衣、熱褲秀蠻腰美腿，或是開深V解放傲人上圍，好身材相當吸睛，以Coser闖出名號的赤瀨明里，也有不少Cosplay照，性感照都讓網友眼睛大吃冰淇淋。