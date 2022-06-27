近日大陸文化和旅遊部、市場監管總局等5部門聯合發佈《關於加強劇本娛樂經營場所管理的通知》，首次在全大陸範圍將劇本殺、密室逃脫等劇本娛樂經營場所新業態納入管理。除腳本有備案、內容自審機制之外，並規定除國家法定節假日、休息日及寒暑假外，劇本娛樂經營場所不得向未成年人提供劇本娛樂活動。

該《通知》指出，為適應新業態特點的監管模式，明確經營底線紅線，強化事中事後監管和協同監管而增加規範，包含明確劇本娛樂經營場所經營範圍為「劇本娛樂活動」，並實行事後告知性備案；第二是強化劇本娛樂經營場所主體責任，明確內容管理、未成年人保護、安全生產、誠信守法經營、行業自律等5方面要求，並引導劇本娛樂經營場所利用1年的政策過渡期，進行自查自糾實現合規化經營。

該《通知》嚴格內容管理，鼓勵場所使用弘揚主旋律、傳播正能量的劇本腳本，並要求建立內容自審制度，對劇本腳本以及表演、場景、道具、服飾等進行內容自審，以及劃出內容紅線，劇本娛樂活動不得含有《中華人民共和國未成年人保護法》、《娛樂場所管理條例》、《營業性演出管理條例》等法律法規禁止的內容。

此外，該《通知》也採取適齡提示、限時等措施加強對未成年人保護工作。除劇本腳本應當設置適齡提示，不適合未成年人的，應當在顯著位置予以提示，並不得允許未成年人進入，同時參照《中華人民共和國未成年人保護法》等規範下，明確規定除國家法定節假日、休息日及寒暑假期外，劇本娛樂經營場所不得向未成年人提供劇本娛樂活動。