知名網紅直播主丟丟妹（李明珊），過去因在網路上以直爽又海派的方式直播叫賣海鮮而爆紅，還曾創下月營業額2億的驚人收入，成功打造出自己的海鮮直播帝國，近期她還在小S的節目中擔任固定班底，展現幽默又自然的性格，使人氣不斷攀升。昨（26）日晚間丟丟妹再度開啟直播拍賣她的二手衣，在過程中她除了突然當眾脫掉上衣辣秀好身材，也公開了她位於新北市的千萬豪宅內部裝潢，令網友全看傻眼。

丟丟妹在昨晚開啟直播清衣櫥，打算以百元價清出自己的二手衣，還表示會將所得全數捐出做公益吸引大批網友加入直播間。但在直播過程中，豪爽的她為了展示一件白色的透視襯衫，竟直接在鏡頭前更換上衣，大方秀出內搭的白色蕾絲BRATOP，火辣又結實的好身材也因此一覽無遺，令網友看了忍不住直呼「太性感了」，一旁的工作人員也害羞表示「這樣真的太性感了啦」，意外吸引目光。

另外，丟丟妹在直播過程中還不吝嗇的公開她在25歲時砸下5、6000萬所購買的百坪豪宅內部裝潢，寬大的空間及更衣室都令不少網友大開眼界。

而丟丟妹當晚也成功賣掉多件二手衣及名牌包，總計約有10幾萬元的收入，但她也強調自己真的會將全部所得拿去做公益，到時也會拿出證明給大家看，受到網友一片讚賞。