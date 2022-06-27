台北市長、民眾黨主席柯文哲26日晚間率領民眾黨子弟兵到宜蘭羅東夜市掃街，柯文哲喊出「2024要選柯文哲當總統！」才能打破藍綠惡鬥。對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（27日）批評，很多事件柯市長是惡意攻擊的發起人，他的嘴巴從來不饒人，不饒他的政務官、公務員，是否可以終結藍綠惡鬥又或者是他本身就是另一個政治惡鬥的中心，國人自有判斷。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，媒體詢問關於柯文哲昨喊出「2024要選柯文哲當總統！」才能打破藍綠惡鬥。鄭運鵬表示，柯文哲顯然很想選總統，所以才會有相關言論，尊重他參選意願，顯然他日前在金門提出「金廈大橋」政見，都是整套想好了，要選總統不會是昨天心情好才宣布，之前的鋪陳都有他的準備，也是讓選民做選擇。

鄭運鵬也批評，很多事件柯市長是惡意攻擊的發起人，他的嘴巴從來不饒人，不饒他的政務官、公務員，是否可以終結藍綠惡鬥又或者是他本身就是另一個政治惡鬥的中心，國人自有判斷。