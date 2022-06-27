當前俄烏戰事跌宕起伏，美國政治精英意圖拉攏歐洲聯手對付中國，而美歐戰略研究界配合美國，亦步亦趨，離間中歐關係，發起「中國是否已失去歐洲」的討論，給本已波詭雲譎的國際社會蒙上更加晦暗的陰影。上海外國語大學歐盟研究中心主任忻華今天（27日）在《環球時報》撰文稱，「中國正在失去歐洲」是偽命題。

文章稱，4月中旬以來，美國頻繁鼓吹「美歐同氣連枝」的高調，希望歐洲與美國聯手應對中國的「威脅」。美國財政部長葉倫4月13日在大西洋理事會發表演說，5月17日又在「布魯塞爾經濟論壇」發表主旨演講，呼籲美歐在技術、產業與供應鏈等領域協調一致，共同排擠中俄。美國副國務卿雪蔓4月率團出訪歐洲，與歐盟對外行動署商討如何協調對華政策；6月2日又向歐洲記者強調「中國一直在挑戰歐洲的安全、經濟與價值觀」，呼籲歐洲幫助美國抗衡中國。5月「美歐貿易與技術理事會」在巴黎舉行第二次會議，發出相似論調。

文章稱，與此同時，美歐某些專家學者，尤其是歐洲智庫的某些專家，遙相呼應，唱衰中歐關係，甚至拋出「中國已失去歐洲」的命題。4月19日「歐洲對外關係委員會」亞洲項目主任奧特爾發文，認為烏克蘭戰事凸顯中歐的「制度性競爭」。4月22日「墨卡托中國研究所」學者發文，對中俄互動進行發難，認為中國與中東歐已經分道揚鑣。此後「羅馬尼亞亞太研究所」「日耳曼·馬歇爾基金會」柏林分部等歐洲智庫都有學者發文，提出相似觀點。6月10日美國著名中國問題專家江憶恩在《外交》雜誌網站發文，作出「中國對歐外交已失敗」的判斷。在此輿論風潮影響下，5月底德國「政治與科學基金會」、法國「蒙田研究所」和英國「歐洲改革中心」三家歐洲頂尖智庫聯合推出研究報告，提出「重啓」歐洲對華戰略的建議。德國也出現是否應重塑對華政策的討論。

文章稱，毋庸諱言，去年初以來中歐關係遭遇重重阻力：《中歐投資協定》被凍結，中歐相互制裁尚未解除，歐洲議會6月7日通過的報告，宣稱中國在印太地區對歐盟利益「構成威脅」。但是，中歐關係如同多稜鏡，角度與層次不同，則色彩與內涵迥異，衝突對抗的晦暗一面與良性合作的明亮一面共存。實際上，將中歐聯結在一起的結構性要素依然存在，而且相當穩固。

首先，中歐經貿關係依然具有顯著的互補性，蘊含深厚的合作潛力，這是由中歐資源稟賦的差異決定的，短期內不會改變。從2020年初開始，中國就超越美國，成為歐盟最大的貿易夥伴。2021年雖然中歐不時齟齬，但中歐貿易額全年增速創下27.5％的歷史新高。過去6年，中國始終是德國最大的貿易夥伴。疫情暴發後歐洲政治精英就陷入迷思，反復討論如何擺脫歐洲對華「供應鏈依賴」，可中歐經濟的運行卻顯示出蓬勃的生命力。在當前物價飛漲的情況下，歐洲更加離不開中國商品的輸入。歐洲工商界不會感受到「中國正在失去歐洲」。

其次，歐洲要繼續推行數字轉型、綠色新政、亞太地區合作等一系列與全球治理息息相關的政策架構，就離不開與中國的合作，這一定程度上是由中國龐大的體量決定的。歐盟談到中國時，「接觸」與「對話」仍是高頻關鍵詞。歐盟關於「印太戰略」的一系列文件，都表示要對中國進行「多層面的接觸」。4月初中歐領導人峰會後，歐盟委員會發佈公告，不僅提出對華「建設性接觸」的意向，還表示要在市場准入、氣候與環境、數位經濟合作和人權等領域繼續與中國開展高級別對話。習近平主席5月9日與德國總理蕭茲舉行視訊會晤，5月10日與法國總統馬克宏通電話時，德法領導人多次使用「對話」「磋商」和「協調」等用語，馬克宏甚至表示法中在烏克蘭問題上存在「共識」。可見，歐洲行政當局仍然重視與中國的溝通和合作。

再次，歐洲在二戰以後形成的戰略文化，決定了歐洲不可能與中國完全翻臉，多半會在中美之間閃轉騰挪，兩面應付，以最大限度地拓展自身戰略空間。作為現代民族國家體系的起源地，歐洲既深諳均勢理論，又具有強烈的文化自尊心和政治自主意識，絕不願意接受域外超級大國的全盤控制。冷戰時期美國為歐洲提供安全保障，但法國的「戴高樂主義」和西德的「新東方政策」顯示出歐洲獨立於美國的鮮明個性。雖然當前美國智庫鼓吹建立由美國主導的「民主同盟」，拜登政府頻繁秀出的橄欖枝也得到歐洲一定程度的回應，但歐洲政治精英也多次談到歐盟「要做全球競技者，而非全球競技場」，對歐洲在國際社會的邊緣化倍感焦慮，不願被完全綁上美國的戰車。

文章最後做出結論，長期以來，歐盟自視為「規範性」力量，向世界輸出「後現代」規則，然而俄烏衝突粉碎了「後現代」之夢，迫使歐洲人回歸「現代性」滿滿的地緣戰略競爭。中國與歐洲，體量相當，相距遙遠，並無戰略利益的直接衝突，卻有經濟合作的巨大潛力，地緣政治的歷史經驗最豐富的歐洲，懂得在中美之間拿捏分寸。所以，「中國正在失去歐洲」是偽命題。