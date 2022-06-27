民進黨土樹三鶯選區議員參選人卓冠廷因持有恩恩案錄音檔，再掀風波，遭民眾黨新莊選區參選人陳世軒控告涉犯教唆洩密罪。對此，國民黨新北市議員參選人呂家愷砲轟，卓一度在網路上放話提告，但遲遲不提告就是知道自己立場站不住腳，呼籲對方儘早自首，至少可獲得減少刑期的機會。

呂家愷表示，若不是特定綠營人士將恩恩案當作政治操作工具，逼得第一線防疫人員焦頭爛額，又怎麼會有基層人員試圖提供錄音檔還原說明，未料卓冠廷卻出賣同學，利用政治紅利上遍各大政論節目，賣友求榮的行為任誰都義憤填膺。

他提告，卓冠廷不斷跳針否認高中同學聲明，更嚷嚷要提告，甚至用取得音檔時間點來模糊事件，不過無論時間點其實已不重要，重點在於「卓冠廷拿了錄音檔」，若卓在4月就取得音檔，卻對恩恩爸懇求真相的心聲置之不理，寧可用擠牙膏的方式攻擊市府，種種跡象都證明其心中只有政治利益，沒有市民需求。

呂家愷說，卓冠廷喊告48小時仍無動作，甚至還被他人提告涉嫌教唆洩密，而卓過去就曾批評市府走司法途徑是蓋牌，對比現在遲遲不敢提告的窘境，就是害怕打臉當初的自己。他強調，早就提醒過對方不要玩火自焚，做錯了就該道歉，呼籲卓學習他的高中同學一樣自首認錯，至少還有減刑空間。

對此，卓冠廷回應，能夠理解呂先生身為侯家軍的無奈，只能關心卓冠廷，不能追查恩恩案，真是辛苦了，祝福一切順利。