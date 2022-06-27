曾演出劉曉慶版《武則天》的知名演技派男星李崇霄，驚傳過世消息，享年51歲，他的經紀人昨天(6/26)在他的微博上代為發布了訃聞，吐露他生前熱情仗義、樂善好施，將表演藝術視為生命，留下了許多好作品，而他的星二代混血女兒李詩穎(李思彤)也發文表示父親去了天堂，證實李崇霄死訊。

知名影星李崇霄傳出死訊，消息震驚外界，其經紀人張潔於昨晚在他的微博頁面貼出了訃聞，透露他是在本月22日不幸過世，預計在7月1日上午9點舉行告別式，地點在北京順義區殯儀館，目前沒有對外公布李崇霄的死因，引發外界猜測，紛紛留言詢問原因，但有人覺得既然此事沒公開，可能就是基於保護個人隱私，「這種私密問題人家不想說你還是別問了吧」、「用別人的傷痛去滿足你的好奇心？這不太好吧朋友」。

經紀人已於李崇霄微博發布訃聞，李崇霄的混血女兒李詩穎也發悼念文，證實父親離世。(翻攝自李崇霄微博)

有網友認為，李崇霄的訃聞上寫著「不幸辭世」，那大概是發生了意外，畢竟「身體原因就會寫因病去世」，消息曝光後，李崇霄的混血正妹女兒李詩穎也在微博發文，寫下：「以後的六月再也沒法和您一起過父親節，女兒惟有淚兩行，感謝對女兒的愛護，願在天堂的父親安息」，證實了李崇霄死訊。

1976年出生於大陸河北省唐山市的李崇霄，是農村孩子，大學時努力考上了北京廣播學院，身材高大、臉蛋英俊的他，畢業後最初是做了某檔電視節目的主持人，之後確立了想當演員的想法，李崇霄致力於鍛鍊演技，經2年努力轉型，於電視劇《隋唐演義》中飾演楊勇一角而大開知名度，演藝生涯作品超過50部，其中不乏人氣之作如1995年《武則天》、2006年《野百合也有春天》、2010年《李春天的春天》、2019年《愛的品格》等，今年4月上檔的《超時空大玩家2》，成了李崇霄的遺作。