2022下半年即將到來，每個人都渴望有個好運勢、好彩頭，可以在下半年大放異彩，發揮實力，而根據星座運勢網站《星座巫師》近日分析，這幾個星座最近在學業、事業、愛情等各方面都會遇到貴人相助，可說是如虎添翼、事半功倍，今天我們就來看看有哪些星座吧！

#獅子座

獅子座會努力提升實力讓貴人看見。（圖／觸mii）

獅子座是很有貴人緣的星座，他們認為如果沒有貴人來提拔、指點自己，那麼就算擁有再強大的能力，也沒辦法爬到更高的位置，因此他們喜歡結識強者，以最大的真誠和熱情和他們交往，好讓對方覺得自己是個可信賴的夥伴，但他們也清楚就算身邊有貴人，但能力不夠也是沒用的，所以也會努力提升自己的實力。

#水瓶座

水瓶座是出了名的社交達人。（圖／觸mii）

水瓶座是眾所皆知的社交達人，他們深知人脈的重要性，內心高傲且渴望與強者為伍，每到一個新的環境，就會先觀察此領域的翹楚們的動向，與他們隨時保持齊頭狀態。因此，水瓶座會利用本身強大的社交能力將菁英們蒐集起來，再適時利用裝傻和低調謙虛的表現，讓貴人們更願意幫助他們。

#雙魚座

雙魚座人見人愛，很懂怎麼討人喜歡。（圖／觸mii）

雙魚座天生就人見人愛，花見花開，他們很注重感情，也重視人際交往，他們知道如何討人喜歡，運用強大的洞察力和同理心來拉近和強者之間的關係，低調的處事風格下其實暗藏心機，他們從來不會在人前表現出野心，以營造出毫無攻擊性的形象，所以大家對他們從不設防，反而還老想著要關心和幫忙。

#天秤座

天秤座天生就懂人情世故。（圖／觸mii）

天秤座的情商是數一數二的高，只要不是太反感的人，他們都能和對方和平共處，他們天生就很懂人情世故，擅長與各方人士建立關係，他們認為多個朋友不如少個敵人，給自己留條後路也無妨。天秤座的厲害之處在於，他們的態度始終不卑不亢，進退得宜，因此才能和強者們平起平坐，談笑風生。