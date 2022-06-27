遊戲股王鈊象（3293）27日舉辦股東常會，會中通過110年財務報告、盈餘分配案等，董事長李柯柱表示，2021年是大豐收的一年，業績突破百億元、毛利率維持在96％。李柯柱表示，鈊象在短短兩年內，營收從50億元成長到突破百億元，雖然受到疫情緩解影響，第一季營運成長趨緩，但是全球遊戲市場仍大，接下來仍有相當高的機會創造業績持續成長，預期將維持成長動能。

鈊象2021年營收113億元，年增33％，毛利率為96％，稅後淨利47.3億元，稅後每股盈餘67.21元。鈊象將配發50元現金股利、10元股票股利，合計配息60元。李柯柱說，今年公司大膽配發股票，希望增加股票流通性，同時也期望透過股本增加、擴張公司營運規模。

鈊象總經理江順成表示，2021年因為疫情爆發，對遊戲產業帶來正面助力，但稍微影響商用遊戲機台表現。展望接下來營運，江順成表示，全球遊戲市場仍然強勁成長，目前鈊象的市占率還不高，未來還有相當的成長空間。

此外，鈊象今年也將持續在研發部分增加人力，聚焦在有競爭力的產品。不過，江順成提及，今年受到疫情相對趨緩影響，第一季的營運成長態勢放緩，玩遊戲的人數以及上線的時間都稍微往下走，接下來鈊象將持續把遊戲推廣到其他市場，同時也將加強行銷操作，以持續創造成長動能。