陳時中為選舉備戰？ 指揮中心：即起不再固定出席記者會

雖然近日本土疫情趨緩，但每日仍有數萬人確診、數百人染疫離世，不過指揮中心今（27）日突然表示，指揮官陳時中不再固定出席記者會，未來有重大政策才會主持，引起網友議論，許多人就狂酸他是「烙跑指揮官」，並怒罵「要選就辭一辭，佔著茅坑不拉屎」。

陳時中頻頻被點名選台北市長，今日才傳出陳時中競選總部已在籌備中，地點就在小英教育基金會同棟大樓中，結果指揮中心就表示陳時中今起不再固定出席記者會，未來若有重大政策才會出席主持。

相關消息曝光後，瞬間引起網友在相關新聞報導與PTT等平台討論，狂酸「沒事天天開，出事躲起來，還想選市長啊？」、「民進黨滿腦子只想著選舉」、「考驗台北市民智商的時刻要到了」、「烙跑指揮官」、「不固定主持防疫記者會，但要固定跑行程」。

此外，網友也質疑陳時中為何不直接辭去指揮官一職，怒罵「要選就辭一辭，佔著茅坑不拉屎」、「要跑選舉就辭職啊，這樣真的很難看」、「趕快請辭再去競選市長拉，占用行政資源耶」、「連辭職都不用耶，直接要來不來的」。