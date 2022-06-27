近期女星張鈞甯傳出在藥華藥私募期間認購，帳面獲利達5000萬元而掀起討論；藥華藥特別澄清，私募具有3年閉鎖期，期間不得買賣，所有參與的私募投資者至今未曾獲利。

藥華藥表示，依照金管會規範，私募具有3年閉鎖期，期間不得買賣。藥華藥自2020年1月起，共發行5次私募，歷次私募投資人目前均處於閉鎖期間內，不曾、不能買賣，更無法實現損益。所以所有參與的私募投資者，至今未曾獲利。

藥華藥指出，事實上，3年時間頗長，私募投資人需承受總經等多種風險；而閉鎖期3年之後，公司須符合相關規範始得辦理公開發行私募股票，尚需主管機關核准，屆時私募投資人才能補辦買賣私募股票。

藥華藥的私募投資人願意支持我國生技產業，並願意承擔閉鎖風險，但報導卻造成誤會與困擾，藥華藥深感歉意。

藥華藥研發罕見血癌新藥，去年11月獲得美國FDA核可上市，股價從不到100元，今天盤中最高來到505元，股價漲了5倍之多；藥華藥強調，從草創初期、私募階段、或擴產時期，非常感謝原股東與新投資人一路相挺，藥華藥才能深耕台灣、邁向國際。