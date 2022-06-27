最高檢察署為了加強執行今年九合一選舉查察工作，定於7月15日上午在警政署禮堂舉辦「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」，檢察總長邢泰釗將親自主持，邀集檢察、警察、調查、廉政首長共同研商嚴防選舉假訊息、境外勢力介入；並嚴防以加密虛擬貨幣、地下通匯、選舉賭盤等方式從事賄選情形。

法務部長蔡清祥日前在最高檢舉行查察賄選及暴力督導小組揭牌儀式時指示九合一選舉是地方型選舉，容易發生賄選、暴力等妨害選舉情事，要求檢警調廉要嚴查社群平台的選舉假訊息、境外勢力介入。

蔡清祥說，各地檢察署均成立科技偵查指揮中心，將向上溯源揪出幕後操控選舉人士及金主，要求檢警調廉針對虛擬貨幣、可疑金流、境外金流清查與賄選關聯性，另嚴查假訊息，即時作出澄清。

檢察總長邢泰釗也強調，最高檢已要求各地檢察機關以「速偵嚴查」假訊息，調查境外勢力介入選舉，包括地下通匯、選舉賭盤影響選舉，嚴防加密貨幣賄選，包括遊戲點數、行動支付、虛擬貨幣等方式加強布建蒐查，選舉查察是「無底限」、「無上限」、「無時限」。

最高檢除將於下月15日舉辦檢警調廉政高層首長選舉查察座談會，另通令全國各地檢署須於6月底前，分別與轄區警調單位舉行「選舉查察期前策略會議」，檢察總長邢泰釗近日也將親赴各地檢署舉行選舉查察分區座談。