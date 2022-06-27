家住吉貝69歲的徐莊女士一度困在火場一個多小時，幸運救出時意識清楚，身體燒傷面積10％。（張茂雄攝）

位於馬公市鬧區北辰市場旁一棟集合住宅中華大樓，27日上午7時7分發生火警，消防局出動馬公、澎南、白沙共 12車23人前往搶救，由副大隊長陳永春現場指揮，局長許文光並親自坐鎮，總計疏散7人、救出8名住戶，其中家住吉貝69歲的徐莊女士一度困在火場一個多小時，幸運救出時意識清楚，身體燒傷面積10％，已緊急送往三總澎湖分院治療。

根據馬公陽明里長黃信義表示，中華大樓有6層樓，位於中華路、永和街口，是馬公市區比較早興建的集合住宅，裡面住戶很多是來自外地租屋的民眾，因此隔間與設備老舊，火警發生時大家十分擔心。消防人員抵達現場，已見3樓有明顯火煙竄出，立即部署2條水線，並背負空氣呼吸器入室搶救。

由於現場回報有民眾受困屋內，並有人在頂樓呼救，情況一度危急。現場指揮官立即組成搜救小組入室搜索，並指示雲梯車(高空作業車)升梯救助。經搜索後，分別於3樓救出2名民眾，其中1名女性（約70歲）有燒燙傷情形，經檢傷意識清楚送往三軍總醫院澎湖分院醫治，另雲梯車在5樓救出1名民眾，並協助3名民眾自頂樓脫困。總計救出民眾8人(4男4女)，另現場疏散7人(4男3女)。

火勢經搶救後於8時50分完全熄滅，相關起火原因及財物損失由消防局火災調查人員進行後續調查中。澎湖縣議員陳慧玲也全程在現場關注，他說該建築物只有一個逃生通道，消防灑水設備似乎也沒作用，由於前一陣子澎湖龍行新城發生火警意外，顯然澎湖縣政府要大樓的全面安檢工作，以保障大樓住戶的生命財產安全。