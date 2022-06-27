進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（27日）表示，柯市長長期以來很喜歡當疫情的算命仙，但是一向沒有很準確。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲昨直言，「疫情還是大問題！」因為當中有相當大的黑數。對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（27日）表示，柯市長長期以來很喜歡當疫情的算命仙，但是一向沒有很準確，若他們要質疑有黑數，那就是地方政府有黑數，黑數應該是民眾自行決定不通報的個案；如今每天仍有百餘人確診死亡，那是因為前陣子確診人數多所累積下來的。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，媒體詢問關於柯文哲昨受訪表示，接近10萬人確診時1天死100多人，如今降至確診4萬餘人，還是死100多人，「其實我非常清楚，這是黑數，有相當大的黑數！」

鄭運鵬表示，柯市長長期以來很喜歡當疫情的算命仙，但是一向沒有很準確，若要說黑數就不會出現在每天2點的疫情指揮中心報告。每天死亡的人數都是先確診後再通報死亡，柯市長所說的黑數一定不會出現在指揮中心的報告，柯所說的黑數是什麼，並不了解。

鄭運鵬說，柯文哲提及確診還是死100多人，這並非黑數，是前面累積的，因為確診或重症不會馬上死亡，前面累積的確診人數多、後面確診死亡自然會增加，這都是可以追溯，除非北市政府自己有黑數，隱瞞確診然後再來報死亡，雙北市是確診人數最多的，若他們要質疑有黑數，那就是地方政府有黑數。

此外，他認為，現在的黑數是很多人有症狀、確診，但是沒有去看診，擔心造成生活上的困擾，自己決定不通報，並非是地方政府或指揮中心要隱埋，出現在指揮中心的數據一定是經確認過的案子，如今的死亡人數是前陣子確診累積下來的人數，有些轉中重症而死亡。