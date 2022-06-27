75歲的林姓婦人日前到銀行要解約百萬元定存匯款，經行員報警協助阻詐，才保住他省吃儉用的養老金。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

只見兩次面就要滙款百萬助他投資！台中北屯區75歲的林姓婦人日前到銀行要解約百萬元定存並匯款到另一帳戶，經行員報警協助阻詐，細問才知林女和一名李男在某診所見過一次，又曾在超商喝過一次咖啡，彼此互加LINE並以LINE聯絡，李男稱急缺現金投資，林婦竟到銀行要匯款百萬元助他度難關。

台中市第五警分局北屯派出所警員趙伯修、郭洲蔚6月22日14時58分許接獲值班派遣，稱北屯區太原路三段合庫之櫃檯有名女士疑似遭詐騙，兩人立即驅車前往了解。

經細問才知林女2月初認識一名自稱李姓男子，李男聲稱過去和她在某診所見過一次面，並相約在超商喝過一次咖啡，因相談甚歡後互加LINE並僅以LINE聯絡，彼此間除談投資，李男也會甜言蜜語哄林開心，但林女對李男真實姓名、身份所知有限。

當日李男透過LINE向林女表示渠急缺現金投資，還說取錢後要前往大陸處理投資事宜等等，希望林女幫忙。沒想到林女不疑有詐，急著到位於太原路三段合庫向櫃台人員表示欲解除定存新台幣一百萬元整並匯款。

合庫邱姓行員見林女士解除定存之金額極高，立即提高警覺，一面通報警方前往現場，一面試圖說服林女士此為詐騙，等員警到場後，耐心向林女分析詐騙集團行為模式，苦勸許久，林女才信自己可能受騙而停止匯款，林女清醒後也感謝警方及銀行行員及時阻止，保住省吃儉用的養老金。