大陸經濟運行下行壓力加大，但面對國際環境仍複雜嚴峻、通膨走高，觀察下半年經濟形勢，多位大陸首席經濟學家認為，今年上半年GDP增速或在3％左右，而下半年財政、貨幣政策則需要加大力道，看好經濟恢復步伐將加快，下半年GDP增速将有明显回升，全年呈現V字型。

中航證券首席經濟學家董忠雲認為，單季經濟表現呈現「先下後上」的運行格局，預計第2季GDP增速在2％以下，上半年GDP增速或在3％左右。在經濟繼續改善和基數效應影響下，預計下半年GDP增速將明顯回升；粵開證券首席經濟學家羅志恒預計，第2季GDP年增率約1至2％，上半年在3％左右，看好3、4季增速有望恢復到5％，全年呈V型走勢。

觀察宏觀政策下半年將如何發力？摩根士丹利證券首席經濟學家章俊認為，下半年政策主要還是以財政為主，更重要的是打通貨幣政策傳導機制，推動貨幣配合財政政策實施。5月份信貸數據顯示居民和企業加槓桿意願不足，未來在增量政策方面主要還是集中在財政，可能會發行特別國債和提前下達2023年的新增專項債額度來加大基建投資力道。

從具體的促進經濟增長關鍵點方面，多位首席經濟學家看來，基建投資是重要發力點之一。川財證券首席經濟學家陳靂認為，未來水利領域有望成為重點方向。同時基礎設施REITs試點範圍可能進一步擴大，增強市場活力。

中信證券首席經濟學家明明認為，促進經濟復甦最關鍵還是穩就業與穩市場主體。一方面今年大學生畢業人數將繼續創歷史新高，另一方面市場主體經營壓力較大。