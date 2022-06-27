台灣青年民主協會今表示，桃園市治平高中5月才爆出學校要求學生到Google Map幫學校留下5星評價，以挽救學校校譽，更在校園中形塑對董事長盲目的神化，學生感嘆「儼然是戒嚴時期的政治崇拜」。

青民協說，治平高中學生蒐集資料指控，去年9月23 日，有貴賓參觀治平高中，學校用校內無聲的廣播螢幕公告，要求學生在中午必須聽司令台指揮，向操場揮手。

另教師節當天是董事長生日，學生又被要求在董事長還沒來之前「彩排」，喊「董事長董事長、媽咪媽咪」、「治平讚不讚！」至善樓也被掛起6層樓高的祝壽紅布條，斗大白字寫著「祝董事長生日快樂」，教室外也掛起「我愛董事長，生日大快樂」布條。

除了幫董事長「祝壽」，連董事長夫人「媽咪」生日前，學校也高掛「祝媽咪生日快樂」的紅布條，學校還要求「媽咪」生日時，每班都要寫卡片送到學務處，連母親節都要求班級錄製影片或寫卡片給「媽咪」。

青民協表示，治平高中這一系列的把董事長與媽咪「人格理想化」、「英雄化」甚至「神化」，學生忍不住批評「教育的初衷是要培養學生有獨立思考、具判斷能力，而非像治平高中對董事長盲目的個人崇拜」、「到底董事長生日為什麼學生要幫忙慶祝」。

青民協指出，早在7年前，教育部國教署已承諾發函治平高中要求說明。桃園市教育局也承諾，會調查學校有沒有刻意停課，作為私人接待之用，並將「要求所有公私立高中，嚴禁類似行為影響學生受教權」。

青民協表示，時至今日，治平高中校方威權式的造神行動並未停止，從強求學生五星好評，到祝壽、奉承，桃園市教育局卻不聞不問、縱容校方恣意妄為，究竟是刻意無視、包庇，還是被矇在鼓裡？