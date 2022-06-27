安控廠昇銳(3128)股東會通過每股配息0.7元，並完成董事改選，由於車用及安控產品穩定成長，昇銳表示，今年營運目標不變，法人預估，昇銳今年合併營收有機會突破10億元。

昇銳今天舉行股東會，昇銳近幾年將安控產品朝AI人工智慧發展，監控門禁系統整合人臉辨識、車牌辨識、門禁管理等各項功能，獲得不少政府標案，公司亦自2012年開始佈局車用市場，並於2014年將車用安全部門分割成立「車威視科技」，車用影像產品已打進美、澳、日、歐等Tier 1及Tier 2車用電子廠外，亦轉進車隊軟體佈局，日前攜手中華電信(2412)，為嘉里大榮打造智慧行動派遣系統，隨著產品轉型效益顯現，昇銳營運漸入佳境。

昇銳110年合併營收為9.31億元，營業毛利為2.47億元，營業淨利為3761萬元，稅後盈餘為3348萬元，每股盈餘為0.8元；今天股東會通過每股配息0.7元，以6月24日收盤價18.6元估算，殖息率約3.76%。

昇銳今年第1季稅後盈餘為1307萬元，年增92.49%，每股盈餘為0.32元，累計前5月合併營收為4.16億元，年增17.37%。

展望下半年，昇銳表示，今年整體營運展望不變，法人預估，昇銳今年合併營收可望突破10億元，毛利率亦可望維持水準。

昇銳今天股東會也完成董事改選，新任董事為江添貴、江送貴、江康華、萬盛投資公司；新任獨立董事為仲偉、孔菊念、林俐伶。