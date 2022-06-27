日本正在狂建國際學校，打算吸引亞洲有錢有勢的家長把小孩送去讀書。其中，中國大陸更是主要爭取對象之一。

在全球富有盛名的英國貴族學校，包括哈羅公學（Harrow School）、拉格比公學(Rugby School)以及馬爾文(Malvern College)等，接連在日本創辦海外校區。未來幾年的招生規模估達3000位左右，同時，這也是日本自2018年以來，又一次擴大國際教育產業版圖。

這些在日本的國際學校學費，每年平均雖高達930萬日圓，約68,250美元，但對有錢的亞洲人來說，其實根本不算什麼。各大名校會選擇在日本設立海外校園，是因為日本離中國大陸近、新冠疫情目前控制得宜，且抗疫限制較少。

有些已經在中國大陸設立據點的海外貴族學校，紛紛對當地新冠病毒零容忍政策給嚇到。因為嚴格的抗疫規定，哈羅公學也不諱言表示，一直都在尋找中國大陸以外的理想建校地址。

校友包括英國著名的前首相邱吉爾，有名的詩人拜倫，以及皇室成員等，哈羅公學積極在亞洲各地興學，中國大陸也是重點之一。但礙於中國大陸教育相關法規過於繁瑣，管控又多之下，許多國際學校紛紛都打退堂鼓。

8月份開始，有180位亞洲新生將負笈日本的哈羅公學。同時，這所學校會提供全部食宿、還有滑雪場以及高爾夫球場供學生使用，而每年學費將從850萬日圓起跳。

哈羅公學表示，這些新生中很多都是來自中國大陸，因為中國大陸大力整頓教育業，一些學費很貴以及有炫富觀感的教學機構首當其衝。再者對外國人來說，習近平倡議的共同繁榮政策，也有愈來愈多民族主義色彩包含在內。

為滿足只有中國大陸國籍，但不能去讀國際學校的當地民眾，哈羅也有招收這些學生。但在中國大陸認為恐有炫富心態下，哈羅北京4月被迫更名為北京市朝陽區禮德學校，較為本土的校名。不過，哈羅在北京的另所國際學校，還是只招收持有外國護照的學子沒變。

根據國際教育數據業者ISC Research統計，在這次教育大力整頓之前，中國大陸內，海外名校來當地設立校區的數量，年增率平均少說有1成。因此，日本也在虎視眈眈這塊教育產業肥肉。

為了吸引國際教學業者願意來日本設校，當地政府祭出減稅，簡化開設流程以及協助申請簽證等諸多事宜，甚至還提供外國人房屋貸款服務。因此，日本現在的國際教育產業規模，可望從5年前的7.66億美元，增至2022年的9.79億美元。

不過，對全球國際學校產業規模高達535億美元來說，日本還是有相當的進步空間。有位陸企老闆指出，跟新加坡相比，日本更具吸引力，故打算把小孩送到日本哈羅公學讀書。同時，也考慮在附近置產，方便日後探親之用。