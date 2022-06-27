華碩(2357)ROG玩家共和國今宣布推出首款雙模無線電競耳麥「Delta S Wireless」，具備2.4GHz與藍牙連線模式，玩家可隨心所欲體驗無線連接的自由感，以及多裝置相容性；搭配領先業界的ROG AI波束賦形麥克風，和AI降噪技術相輔相成，呈現極致清晰的遊戲語音通訊。此外，Delta S Wireless還能透過藍牙支援PC、Mac、Nintendo Switch及行動裝置，或藉由2.4GHz無線模式與PlayStation 4/5等平台連接，為玩家帶來主宰戰場的絕對優勢。

ROG Delta S Wireless的雙模無線功能，不僅適用於遊戲主機、電腦和行動裝置，同時亦不受線材干擾；其中USB-C 2.4GHz技術，可運用耳機內建天線，即時傳輸訊號，接收範圍最遠達25公尺；藍牙模式則配備低延遲連線技術，確保音訊同步傳輸，卓越音質，無懈可擊。

ROG Delta S Wireless搭載50mm ASUS Essence驅動單體，以及氣密式耳機腔體技術，可傳遞平衡音域；耳罩中的驅動單體，採用傾斜12°設計，直接將音訊導入耳道，搭配ROG Hyper-Grounding技術，還可提供無與倫比的強勁低音、純粹無瑕的高保真音質，讓玩家輕鬆坐享臨場感十足的全方位聽覺饗宴。

全新ROG Delta S Wireless電競耳麥，擁有超長電池續航，以及快速充電功能；快充15分鐘，即可使用3小時，電池充飽狀態下，能提供最長25小時使用時間，玩家從早到晚遊戲持續精彩不間斷。ROG Delta S Wireless另內建ASUS Armoury Crate軟體，直覺好上手的操作介面，能針對不同遊戲和使用情境，輕鬆設定AI降噪、音訊等多元功能，打造個人專屬遊戲體驗。