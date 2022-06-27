厄瓜多能源部今天表示，國內石油已因持續近兩週的反政府示威而減產一半以上，若示威遲遲不落幕，封路狀況遲遲不結束，石油生產可能會在48小時內完全停止。

近兩週由原住民帶頭、抗議燃料價格和生活費用上漲的示威癱瘓了厄瓜多的交通，在這個富產石油的國家， 24個省分中有19個設置了路障。

能源部在聲明中說：「石油生產處於危急狀況，如果情況持續下去，石油生產將在不到48小時內暫停，因為破壞行為、占領油井和封路阻止了維持運作所需設備和柴油的運輸。」

總統拉梭（Guillermo Lasso）已提出放寬安全措施、補助肥料業者與債務豁免等讓步，政府昨天也和原住民團體見了面。

但示威者今天重申，在拉梭答應所有訴求前，不會停止示威。

厄瓜多經濟高度依賴石油收入，在2022年頭4個月，厄瓜多每天生產48萬1000桶石油，其中65%出口，但持續的抗議活動已經導致石油產量減少20%。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110627