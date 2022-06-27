俄羅斯持續入侵烏克蘭，西方國家嚴厲制裁俄國，而這些制裁關閉了俄國向海外債權人付款的管道，根據外媒報導，俄國出現首次「外幣主權債務違約」情形，為一個世紀以來首見。不僅對俄羅斯經濟衝擊大，是否引爆新興市場的債信危機也備受關注。

《華爾街日報》引述消息來源指出，周日（26 日）晚間是30天寬限期到期，俄國原本應向債權人支付兩筆外幣債券的利息，金額約1億美元（折合約29.6億新台幣），但卻未能支付錯過了最後期限。

報導稱，俄國會債務違約，主要原因是西方國家對其祭出懲罰性制裁。俄國上次未能償還外債，是在1917年俄國革命期間當時的領導人列寧拒付債務。

不過俄羅斯先前一再強調，俄羅斯的國際債券沒有違約，批評是西方國家人為製造了「不可抗力」的因素。上周更宣布將以俄羅斯盧布償還其400億美元的未償主權債務。

市場普遍認為，因俄國多家銀行已被排除在全球支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）之外，俄國面臨支付障礙發生倒債情況，可能不會對市場帶來直接連鎖反應。