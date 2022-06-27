工業電腦廠安勤（3479）27日除息2.6元，受惠美國、日本市場復甦需求強勁，在手訂單已看到第四季，今年營運樂觀，盤中上演「一日填息」走勢。展望後市，安勤擴大與元太合作，開拓彩色電子紙市場版圖，可望加快公共建設、交通、零售等領域導入速度，預料將成為新一波成長動能。

安勤與元太在電子紙合作多年，為工業電腦中接觸較為密切的廠商。主要應用於在醫療告示等產品，隨著智慧醫療布局成效顯現，以及各醫療院所開始重視永續發展、企業社會責任等趨勢，業績貢獻逐年成長。

而元太最新升級E Ink Gallery 3、E Ink Kaleido 3、E Ink Spectra 3100 Plus 三大彩色電子紙技術，即是鎖定智慧領域應用發展，安勤也投入擴大合作，拓展四色、全彩電子紙應用市場，開發兩項新產品。

法人看好，雙方合作除了在醫療領域已成功量產落地外，安勤挾帶高度客製化及機構件整合優勢，可望提供公共建設、交通、零售各場域解決方案，尤其全球加速推動ESG節能趨勢，對電子紙應用將更為廣泛，市場滲透率可望快速提升。

據悉，安勤目前已有戶外影像看板產品陸續出貨，在電子紙應用上整合電池盒、太陽能板等，解決電力供應問題，且加入防水、防眩光等技術。產品線布局更從大尺寸推進至中尺寸，進一步擴大出海口。