萬海航運（2615）公告，將訂於7月20日除權息，最後過戶日為7月21日，停止過戶期間為7月22日至26日，除權息基準日為7月26日。萬海將配發每股現金股利10.5元、股票股利1.5元，為歷年最高。

萬海航運總經理謝福隆在6月初法說會上表示，在上海加速復工、全球塞港持續、美西碼頭談判變數下，船櫃供不應求將持續到今年，目前各地區原物料、半成品、成品的裝載需求仍然殷切，加上高租金、高油價，墊高營運成本，五大變數齊聚，他預估海運運價滑落機會不高。

萬海也將彈性調度航線及船舶，配合新造船及先前購入二手船新增運力，因應下半年需求旺季，今年營運朝向超越去年努力。

萬海今年第一季營收805.03億元、年增108.47％，稅後純益406.12億元、年增176.42％，每股純益16.64元，各項數字創歷年同期新高。

萬海受惠運價維持高檔，及東南亞轉單效應發酵，帶動5月營收達250.78億元，月增1.34％、年增65.08％，居單月歷史第三高；累計前五月營收1,303.26億元、年增89.57％。