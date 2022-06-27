台北捷運今（27日）指出，若電價此時貿然調整，勢必帶動各項成本上揚，北捷難以負荷，24年票價未更動的票價恐漲價，消息經轉發至社群平台Ptt後，也引起鄉民們的高度熱議， 不少網友都轟蔡政府能源政策失靈搞到公共運輸要漲價，但也有網友酸蔡政府這招厲害，竟讓北捷跳出來開第一槍，之後塔綠班可以轉移焦點猛打，譏「北捷就蠢」。

經濟部電價費率審議委員會今日舉行，外界推測電價上漲機率極大，尤其針對「用電大戶」。台北捷運公司上午跳出來呼籲應通盤考量電價、支持公共運輸，若針對軌道事業切勿貿然調漲電價，增加企業營運成本。北捷並指，捷運票價24年未漲，若電費導致營運成本上揚，恐有調整票價的可能。

對此Ptt鄉民氣憤的表示「漲價第一個搞到的是公眾運輸」、「DPP炮火對準台北，又能轉移焦點了」、「四個不同意，電價漲上去」、「北捷就蠢，開第一槍會被塔綠班解套」，也有鄉民狠酸「政府漲價，覺青：合理；台北漲價 覺青：柯文哲下台」、「我以為綠色是下跌的顏色」、「塔綠斑：台電漲棒棒，捷運漲罪大惡極」、「誰叫你捷運的動力不改用乾淨的煤？」、「蔡政府快買單，不然阿中怎麼選？」