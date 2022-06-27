北農27日上午召開股東大會，有股東要求北農撤換總經理，並討論北農收回攤位的合理性，股東劉炎坤指出像西瓜甘蔗區共28攤，北農今年要收回4攤，在疫情下無疑是落井下石。

劉炎坤指出，台北第一果菜市場零批場進入中繼市場後，北農另增多項管制措施，例如有入場證機車才可進入，甚至有一天8時後有證機車也不可入場，影響業者經營，他認為相關政策應先公告再討論，有配套措施後再實施。

劉炎坤說明，北農從前年疫情爆發至今，期間還有原零批場搬遷進入中繼市場，脅迫業者簽立位置使用協議書，並大幅拉高承銷量33％。 還說不簽約搬遷後就沒位置，沒有先充分討論就公布，實在不合理。

劉炎坤表示，像西瓜甘蔗區共28攤，今年就要收回經營48年的4攤，共淘汰14％，讓業者人心惶惶，如果以目前承銷量要求，估計第一果菜市場925個攤位，20到30％攤位恐在2年後被收回。

劉炎坤批評，北農總經理上任2年多，除了公會理監事外，到第一果菜市場零批場幾次？認識多少業者？一位公務員轉任北農總經理，是否真正有心去了解業者的需求，北農經營荒腔走板，屢屢成為媒體焦點，應認真檢討北農經理人的適任性。