屏東縣瑪家鄉獅王瀑布26日下午傳出有遊客失聯，高雄40歲李姓男子等一行8人到獅王瀑布戲水結束回程時，李男突然失蹤，警消27日發現李男已無生命跡象，緊急送往屏東基督教醫院急救。

據了解，李男是在網路群組報名參加遊獅王瀑布，李等8人成團並申請到入山許可證後，在26日到達獅王瀑布，但中午時分，李男因故執意要離開，所以獨自一人先下山，不料，其餘7人在下午3點多回到集合點停車場時，卻不見李男蹤影，趕緊報警求助。

警消指出，下午3點多獲報後，立即出動特搜大隊、瑪家分隊等4車16人前往現場，李男的手機雖開機打得通，但沒人接聽，經查基地台，手機訊號還在瑪家鄉山區附近，目前持續搜救。

直到晚間9時25分考量天色已暗，27日一早便再次派遣瑪家、霧台及三地門分隊共計8車15人、特搜義消7人再行搜尋，上午8時53分發現李男，隨即透過直升機吊掛，救起時已無生命跡象，已於9時31分送至屏基。