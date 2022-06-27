俄烏戰爭在2月底爆發後，歐美國家隨即發動經濟制裁，但俄羅斯總統普丁也透過切斷天然氣供應反制，這使得歐洲國家受到嚴重衝擊，其中德國的經濟與能源政策都受到挑戰，有專家認為，當局慢半拍的應對措施可能讓情況更加惡化，德國可能成為歐盟經濟成長最慢但通膨數據最高的國家之一。

路透社專欄作家Pierre Briancon報導，6月以來，俄羅斯天然氣供應量已下降6成，迫使德國能源狀態拉警報，目前德國進口天然氣仍有35%是來自俄羅斯，俄烏戰爭爆發前則是高達5成5。

此外，德國智庫先前估算，若在俄羅斯完全斷氣的最壞狀況下，可能在2022及2023年引發高達2200億歐元的經濟損失，即今年GDP的6%，就目前看來，德國當局面對俄羅斯的反制，顯得手忙腳亂。

報導提到，能源價格高漲，但政府拒絕讓電力生產商將更高的能源價格轉嫁給工業或一般消費者，這可能增加生產商的營運壓力，且無法讓龐大的需求減緩，Pierre Briancon表示，政府應該採取明智的行動，讓生產商適時反映價格，將預算拿去補貼低收入戶或受影響的小型企業。

不僅如此，Pierre Briancon認為，在種種況狀下，德國有相當高的機率成為歐盟中經濟增長最慢和通貨膨脹最高的國家之一。目前德國天然氣儲存量為55%，他們希望在冬天前達到9成。