搶攻麵食商機，王品集團旗下8個品牌推出18款特色外帶麵食餐點，最低只要35元，集合日、台、西、中式多樣風格菜系，提供香氣四溢，鮮香勁爽的開胃聖品，從辣呼呼辣開胃的青花驕麻辣肩小排牛肉麵、嚮辣鮮麻牛肉湯餃，到充滿濃濃台灣味的尬鍋日曬油蔥麵線，滿足食客夏日味蕾。

王品鼓勵外帶，青花驕、嚮辣、尬鍋、聚北海道鍋物、THE WANG、陶板屋6／30前外帶享8.8折優惠；莆田、丰禾台式小館即日起~7／15外帶滿1000元現折100元，夏日就來王品享開胃麵食。

青花驕首次推出牛肉麵，主打「麻辣肩小排牛肉麵」，主廚特製滷汁燉煮肩小排，麻香湯汁吸附於肉排上，加上獨門的「重慶江津九葉青花椒」麻辣鍋經典湯頭，與肩小排軟嫩肉質完美結合，搭配Q彈帶勁的麵條、清爽時蔬，絕對能打開食慾。不同於青花驕的麻辣口感，嚮辣和牛麻辣鍋主打「川辣牛肉麵」，精選厚實牛腱與Q彈麵條，加入特製辣紅油提味，勁爽十足，還有「鮮麻牛肉湯餃」，濃醇牛肉湯與新鮮豬肉水餃絕妙搭配，獨家美味立即上桌。

王品集團也推出傳統道地的台灣口味麵食，尬鍋台式潮鍋的「日曬油蔥麵線」，嚴選日曬風乾麵線，入口滑順Ｑ彈，搭配油蔥香氣，散發令人懷念、醇厚的古早味，每碗只要35元。丰禾台式小館推出「芋頭米粉湯」，當芋頭遇上米粉湯，肯定是台灣人最愛的經典菜色，主廚用芋頭高湯與自製紅蔥頭酥、搭配彈牙的米粉，香氣十足，清爽不膩口。

最近幾天全台各地超過35度高溫，很多消費者只喜歡吃涼麵，聚北海道鍋物主打日式風味的「胡麻烏龍冷麵」，烏龍麵鋪上滿滿雞絲、小黃瓜、紅蘿蔔絲、及玉米粒，佐上經典胡麻醬，香氣十足，夏日開胃新選擇。陶板屋「極上天婦羅佐烏龍麵」，集合天婦羅炸物、炸蝦及季節時蔬等豐富配料，絕對是夏季開胃美食的最好選擇。