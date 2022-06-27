天使與水手27日爆發8人遭驅逐的打架事件，天使日籍選手大谷翔平也加入對峙，依照規矩在休息區的選手都該出來幫忙。大谷的翻譯水原一平也衝入亂軍中，他擔心大谷受傷而拚命把他往回拉，被日本球迷稱讚為「保鑣一平」「好強的一平」，日媒稱之為「必死の防御」。

兩支球隊本來就是美西勁敵，這場打架事件因為連日的近身球與觸身球而引發，大谷翔平在衝突爆發時也打算擠進去混戰。大谷雖是193公分的彪形大漢，日本球迷說「他看起來不像會打架的人」，大聯盟球員力量遠超過普通人，隨便推擠下來都可能受傷。

Jesse Winker was hit by a pitch and a never-ending BRAWL broke out between the Mariners and the Angels pic.twitter.com/1MgFd55vhn — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 26, 2022

每項職業運動的打架傳統不同，例如職業籃球打架時禁止板凳區球員參戰，否則罰以禁賽。冰球打架時由雙方各派一位球員出來單挑，甚至還有專長就是打架的球員。水原一平不是球員，他不必冒險加入「亂鬥」，因此獲得球迷讚賞，他平日工作只是翻譯，但他的危機處理能力令人放心。

棒球由於攻守方數量不平均（守方有很多野手，攻方只有打者和跑者），打架時則必須全員出動以嚇阻對手。大聯盟通常只會處罰帶頭生事的幾個球員，除了在2020年疫情期間特別嚴禁球員打架以保持「社交距離」。