餐飲業面臨嚴重「缺工潮」，怡和餐飲集團祭出三「好」待遇，1.好福利/IKEA 9 折優惠；2,好發展/打工族也能快速闖關至管理職；3.好關懷/關懷同仁、貢獻社會一次到位。旗下的肯德基與必勝客兩大品牌預計招募約 1,100 名門市人員，結果收到近4,500 份申請，成功吸引大批人才。

怡和餐飲集團人資總監張仰芝表示，怡和餐飲集團致力於培育人才與多元共融文化，擁抱每一位員工的同與不同以激發潛能，亦為產業發展儲備人才動能。怡和重視員工體驗而非僅是員工投入度，因此傾聽求職者聲音，開創多元溝通管道與求職者打開對話，從求職過程即開始打造員工體驗。

根據104人力銀行統計，2022年為3.3年來徵才最難的一年，而服務業更是行政院主計處公布三大缺工產業之一。在缺工之際，榮獲1111幸福企業及台灣連鎖暨加盟協會服務天使獎的怡和餐飲集團求才若渴，邀請最美台劇《茶金》攝影師拍攝徵才微電影，更祭出關鍵三「好」待遇，今年6至7月預計招募約1,100名正職及時薪門市人員，目前已收到近4,500份申請。公司總計招募共約100名正職人員及約1,000名時薪人員。

怡和餐飲集團的「好福利」是不僅正職員工享關係企業IKEA 9折優惠，父母或配偶也享有此優惠，爸媽帶著眷屬卡去IKEA也打9折。時薪人員也享有生日禮券、端午與中秋獎金等福利。

「好發展」 強調不僅有好福利，薪資也具業界競爭力。例如肯德基餐廳襄理月薪，最高可比餐飲業年資一年主管之平均薪資高出 2 成。必勝客時薪人員祭出多重津貼，時薪最高可達新台幣218元，外送人員另有每趟外送津貼10元或14元。此外，完善訓練讓時薪人員或外送員有機會快速連跳幾級晉升管理職。

在肯德基，完整的外場、餐廳訓練，使時薪服務員表現優異便有機會幾個月即連跳 2 級升餐廳襄理，打工族也能快速闖關至管理職。必勝客的多元培訓及職涯發展，外送員也有機會晉升成為管理約30人的餐廳經理。對辦公室職缺有興趣的門市員工也有機會轉戰總公司不同部門如人資、供應鏈部門等。同時，怡和餐飲集團也規劃了全面性人才養成訓練包含服務、管理、國際視野等。餐廳員工有機會參加品牌舉辦的全球性員工活動，餐廳經理可藉由用心領導力課程帶領團隊，無論志在廚房還是餐廳管理，都能在怡和餐飲集團找到一席之地。

由內而外的關懷是怡和餐飲集團重視之文化之一。對內，疫情期間推出員工諮詢專線Care Line，由專業諮商師、個管師等專業人士提供員工諮詢。於外，怡和餐飲集團長期貢獻社會，例如與世界展望會、兒童福利聯盟文教基金會等攜手照顧弱勢兒童，並推動急難救助例如疫情期間贈餐點致醫護等。