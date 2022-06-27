全球主要國家電動車加速推進，包括大陸、歐洲、美國政策全面支撐，加上東南亞電動車也開始起飛，2022年電動車銷量有望持續高增長表現，相關板塊反轉可期，看好相關概念股表現。

投信法人表示，大陸工信部提出組織新一輪新能源車下鄉，促進汽車消費。歐洲議會6月初通過一項削減溫室氣體排放計畫，批准的減碳計畫，包含2035年後禁售傳統引擎車提案，此舉將加速由傳統內燃引擎車轉型電動車。2022年下半年美國眾多新車型推出，及政策落地刺激，電動車銷量有望加速，且東南亞電動車市場正開始起飛，今年至少有越南、印尼及泰國三個國家開始生產電動車。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據大陸汽協資料，5月電動車銷售42萬輛，年成長43.8％，改善超預期。根據資料指出，6月生產基本恢復，且政策刺激力度加大，可望上修6月預期為52萬輛至55萬輛，預估第二季銷量超125萬輛，恢復第一季速度，隨新車型陸續上市，下半年為銷售旺季，預計全年銷量預計逾570萬輛，與同期相較增加約75％。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，根據Marlines報告，歐洲5月主流國家銷量小幅回升，預計第三季增速有望恢復，2035年實現零排放，長期電動化趨勢確定。美國2022年5月電動車銷8.5萬輛，年成長47％，下半年隨著各車廠新車型推出及政策落地，預計2022年美國銷量有望達110萬輛型130萬輛，年成長翻倍。

2022年全球電動車新車型密集推出，預計銷量達950萬輛至1,000萬輛，年增長57％，其中大陸電動車銷量預計570萬輛，歐洲為250萬輛至260萬輛，美國政策加碼後有望繼續翻番銷量達到110萬輛至130萬輛。預計2025年全球電動車銷量約2,500萬輛，電動化比率29.3％，長期電動化趨勢明確，相關板塊有望反轉，看好今年相關概念股表現。