蔡政府將漲電價引民怨 侯友宜說話了 12:002022/06/27 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜呼籲蔡政府，在漲電價的過程，還是得苦民所苦。（李奇叡攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電不堪虧損將調漲電價，引發民怨。新北市長侯友宜呼籲蔡政府，在漲電價的過程，還是得苦民所苦。 侯友宜嘆，這幾年受到疫情的衝擊，尤其國際間很多挑戰，各項物價都不斷上漲，其實人民非常辛苦。 侯友宜最後呼籲，政府在調漲電價的過程中，一定要苦民所苦。 工總提六建言 苗豐強：電價只漲大戶 不公平 民進黨喊漲電價 朱學恒怒嗆：國賊偷走台灣未來 24年沒漲過 搭電價便車 北捷：票價恐調漲 #侯友宜 #苦民所苦 #蔡政府 #電價 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電價今拍板 工總籲漲幅以3％為限 04:102022/06/27 財經焦點 漲電價要公平 徐旭東：1次8％吃不消 04:102022/06/25 財經焦點 非核家園hold不住電價 藍委嗆內閣該換了 04:102022/06/25 政治要聞 國民黨批蔡政府欠電 籲凍漲民生電價 04:102022/06/27 政治要聞 新莊火鍋店砍人案 侯友宜怒po犯罪者一個都不姑息 10:252022/06/26 社會 海納百川》電價調漲 有差別坑殺民眾（黃心華） 12:412022/06/26 海納百川 張建一：通膨高峰未過 不宜全面漲電價 04:102022/06/25 財經要聞 業界籲電價凍漲 編特別預算補貼 04:102022/06/26 政治要聞 才升息又要漲電價 他怒批民進黨：在野時還罵無能 09:342022/06/25 政治 今年恐大虧1500億！ 台電為何必須調漲電價？內幕曝光 05:002022/06/27 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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