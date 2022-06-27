台電不堪虧損將調漲電價，引發民怨。新北市長侯友宜呼籲蔡政府，在漲電價的過程，還是得苦民所苦。

侯友宜嘆，這幾年受到疫情的衝擊，尤其國際間很多挑戰，各項物價都不斷上漲，其實人民非常辛苦。

侯友宜最後呼籲，政府在調漲電價的過程中，一定要苦民所苦。