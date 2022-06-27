醫師蘇偉碩反萊豬挨告獲不起訴，要衛福部長陳時中道歉不然就提告。（柯宗緯攝）

醫師蘇偉碩反萊豬挨告獲不起訴，要衛福部長陳時中道歉不然就提告。（柯宗緯攝）

「反萊豬醫師」蘇偉碩2020年不滿蔡政府開放萊豬，發表萊劑恐危害健康等諸多言論，被衛福部依違反《食安法》散布不實訊息提告，近日偵結處分不起訴。蘇偉碩今（27）日下通牒，要求1周內衛福部長陳時中及食藥署長吳秀梅需公開向反萊豬的民意道歉，否則下周將北上提告，並陳報監察院調查兩人濫用權力。

蘇偉碩指出，蔡政府強行開放萊豬，但當時反萊豬民意很強，衛福部為了護航蔡英文及鎮壓反對萊豬意見，明知他沒有違反食安法，硬是要告發，浪費司法資源。

蘇偉碩提到，該案偵查1年多，6月22日他收到不起訴處分，該案檢察官詹美鈴提到，被告目的是請政府審慎評估開放萊豬政策，並無散布謠言或不實訊息的主觀犯意，不能說違反食安法，他感謝檢察官不畏壓力辦案。

蘇偉碩不滿說，蔡政府惡意查水表，鎮壓反萊豬的民意，因此他下最後通牒，要求陳時中、吳秀梅1周內向反萊豬的民意與專業意見道歉，否則將到台北地檢署正式提告，並陳報監察院調查兩人濫用權力，以誣控告發為手段迫害言論自由的基本人權。同時也將向立法院請願廢止食安法第46條之一，回歸一般刑法。

蘇偉碩的太太王文心也替他抱屈說，蘇偉碩關注食安長達10多年，不論藍綠誰執政，從反狂牛、反萊牛到反萊豬，無役不與，但蔡政府執政下，完全看不到可以多元意見表達，為了討好美國政府、轉移政治上負面效應，用了網軍造謠，污衊蘇偉碩的人格，為了讓他信用破產，企圖消弱他的社會信用。

另外，前高雄縣議員陳振福、高雄第二選區參選人李柏融、前鎮小港市議員參選人顏坤泉、台中市大烏龍區參選人楊文元也現身聲援，齊聲力喊陳時中要公開道歉，前高市消防員、公務員權益釋憲聲請人徐國堯則以書面聲明呼籲，希望司法不要變成政治打手。