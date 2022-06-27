巧新(1563)今天召開股東常會，會中承認2021年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過2021年盈餘分配案，每股配發股利2元，現金及股票各半。

巧新2021年全年合併營收為74.88億元，主要受惠於高端豪華汽車展現強勁銷售態勢，帶動多款客製化的輪圈出貨，稅後淨利為3.4億元，每股盈餘1.75元。

展望2022年下半年，巧新指出，雖目前因疫情蔓延、部分半導體零件短缺等干擾品牌車廠生產步調，進而減緩對於供應鏈整體的拉貨力道，短期影響巧新整體營收成長表現。但全球主要新車銷售市場逐步復甦，品牌車廠也陸續恢復生產及拉貨動能，隨著包括大陸優惠政策刺激消費者買氣，美國汽車庫存量持續處於低緣，有機會增加超跑、豪華汽車品牌車廠回補庫存的力道。

在政府持續解除入境管制措施下，可望增加品牌車廠來台進行及完成屏東新廠認證，巧新有望隨著客戶拉貨需求增溫進而帶動新廠產能稼動率提升，加上使用再生鋁料的輪圈出貨量持續增加，預計2022年使用再生鋁料的輪圈出貨量將突破3成，運輸成本相較基期下降，以及新設備產能逐步到位，巧新今年整體獲利年增率有望倍增。

此外，新能源車款採用鍛造輪圈的新開發案持續進行，並依客戶新車上市時程安排生產交貨，且巧新每年持續投入研發費用約佔營收3％，不斷提升開發設計能力、鍛造工藝技術，目前除了屏東熔煉再生料6061已獲部分客戶認證、正導入量產外，歐規的卡車輪圈也通過功能測試。

巧新看好未來汽車碳中和、節能減碳等ESG趨勢，持續深耕佈局在輕量化鍛造輪圈市場，並配合客戶供應鏈減碳目標，提高綠電用電比率，和拓寬熔煉廠生產鋁率運用在鍛造輪圈、鍛造底盤懸掛配件。