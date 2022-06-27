本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡(2758)今（27）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利6元。展望2022年，公司提出4大成長引擎，全力衝刺量販精品豆、異業結盟、軌道經濟及特色門市，力拼咖啡豆出貨量雙位數成長，擴大市場版圖。

路易莎咖啡2021年合併營收寫18.78億元次高、年減4.98％，毛利率登52.79％新高，但三級警戒使營業利益衰退66.2％至0.65億元，為近4年低點，營益率探3.5％新低。歸屬母公司稅後淨利0.88億元、年減43.62％，每股盈餘4.4元，分為近3年、近4年低點。

路易莎咖啡表示，去年營運面臨疫情三級警戒及原物料成本持續攀升的嚴峻考驗，但公司不斷修正及改善經營策略，疫情期間業績雖深受影響，但未裁減任何1名員工，反而加深員工教育訓練，並加速產品研發突破創新、加強服務品質。

路易莎咖啡去年不畏疫情，反加快展店步伐，並持續多角化經營擴大集團營運規模，包括開創健身品牌「Self room」，攜手前泰總理差猜（Chatchai Chunhawan）家族集團，創立泰菜餐廳「初泰PIKUL」，並於去年9月17日登錄興櫃交易。

展望後市，看好商用量販咖啡豆市場每年逾百億元商機，路易莎咖啡決議放大中央精品烘豆優勢，全力開發3rd WAVE第三波精品量販豆系列新品，致力發展為咖啡業「IP」廠，針對企業、餐飲業及大量咖啡豆需求客戶，推出全新特製精品豆系列，開創疫後新藍海。

路易莎咖啡指出，3rd WAVE第三波精品量販豆系列不同於一般門市的咖啡品項，提供即購隨享、訂閱贈豆、購機優享3種訂購模式，並首開業界之先提供專屬咖啡顧問服務，開創D2C全新商業模式。

路易莎創辦人黃銘賢認為，未來門市經營不再是等客人上門，總部遴選優秀加盟主訓練成為專業行動咖啡顧問、共同擴展商機，唯有共好，連鎖體系才能永續發展。

其次，路易莎咖啡擴大異業結盟，與台北捷運及台灣高鐵合作，透過開設特色聯名門市、高鐵列車販售路易莎咖啡等方式拓展全新軌道經濟，並與玉山銀行、安永集團合作，成為未來營運成長另一動能。

路易莎咖啡聯名門市擁有不同於一般門市的特製餐飲及周邊商品等，與台北捷運的聯名品牌，首家落腳大安森林公園站，短期目標將開設10家捷運聯名門市。與台灣高鐵合作的聯名店首家則落腳台中高鐵站，位於車站大廳正中央，成為站內一大特色。

最後，路易莎咖啡持續發展特色門市，除了今年首創結合健身房的「路易莎生活運動館」門市外，日前於林班道觀光商圈的鐵路小學開出南投車埕門市，打造以日月潭與火車為主題的馬賽克牆，另外也在台北玉山銀行總部開設旗艦門市、插旗微風信義南山開出特色門市。

既有門市方面，路易莎咖啡將陸續檢視目前所有加盟門市，確認合規性及經營狀況，並陸續給予專業輔導，配合公司政策小店轉型、遷址或座位數改良等，以提升業績、達成與加盟主雙贏。

直營門市部分，路易莎咖啡將拓展低成本的校園門市、大型企業園區的內部門市及改造老舊社區門市為主軸，在加深能見度之際同步降低開店成本。國外展店計畫亦將在疫情趨緩後陸續恢復，目前在泰國設有4家門市，並已與印尼簽訂合作計畫，盼藉此增加海外營收。