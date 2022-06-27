「Ken嫂空缺爭奪賽」競爭激烈。（中天綜合台提供）

辣妹緊貼阿Ken並獻吻。（中天綜合台提供）

張立東（右起）覺得安心亞的笑容讓人不寒而慄。（中天綜合台提供）

張立東浮誇表示Ken嫂條件篩選條件相當嚴格，必須經過層層關卡。（中天綜合台提供）

詹惟中以面相學剖析阿Ken的理想型。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（28日）晚9點播出「她們的美不輸安心亞！Ken嫂空缺爭奪賽！」，製作單位特別為單身許久的主持人阿Ken舉辦「棚內相親」，張立東還強調節目單位對女來賓的條件篩選非常嚴格：「我們海選為期半年以上，因為有的人雀屏入選可是又確診了，所以等她好了，我們再來！」雖然阿Ken藏不住笑意，但他還是很在乎安心亞的感受：「這算是一個前、後任的交接儀式，妳要卸任了，心情怎麼樣？」安心亞則笑著說能擺脫緋聞女友的標籤很開心，但張立東卻認為她的反應不對勁：「人內心悲傷到一個極致就瘋掉了！」

有節目班底希望阿Ken與安心亞這對緋聞CP能成真，「什麼時候交往？」安心亞的回應卻很走心：「他現在坐在這邊要聯誼了，答案不是很清楚了嗎？」詹惟中則以面相學的角度給阿Ken建議：「我從命盤裡面看出他是很有質感的男人，他喜歡來自於異地的女孩子，但夫妻在一起，面相還是要互補，你要挑額頭高一點的，代表她有長輩緣、孝順父母，耳朵也要大一點，代表有福氣。」阿Ken認為詹惟中的建議，似乎都在暗指安心亞就是他的真命天女，詹惟中解釋：「心亞耳朵是長的，代表長壽，如果你們在一起的話，她會活得比你久！」

每一位來參與相親的女來賓，為了博得阿Ken歡心，紛紛使出渾身解數，有人大展廚藝，也有人大秀舞技，甚至有身材火辣的女來賓，透過雙人瑜珈拉近與阿Ken的距離，看著阿Ken沉浸其中，張立東連忙提醒：「心亞在看！」安心亞笑而不語的模樣，更讓張立東覺得不寒而慄，還形容自己像在「捉姦」現場，詹惟中也看出安心亞在吃醋：「安心亞表情越凝重，表示這個條件越好，有敵意！」阿Ken則跳出來緩頰：「妳這樣盯著我看，好像叫我選妳一樣！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。