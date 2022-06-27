阮姓越南失聯移工與同鄉在南投山區盜伐珍貴扁柏共401公斤。（翻攝畫面）

失聯移工盜伐扁柏淘金 辯「在越南不犯法」警戳破謊言

阮姓越南籍失聯移工等6人，今年2、3月期間與其他同鄉在南投縣翠峰一帶盜採珍貴林木，保七總隊、林務局、移民署等單位監控數月，本月17日趁著阮男等人載著甫盜伐的林木下山，在彰化逮捕6名越南籍嫌犯，起出重達401公斤的扁柏金磚，阮等人竟辯稱「在越南砍樹不犯法」，案經南投地檢署依違反《森林法》複訊後向法院聲請羈押獲准。

28歲阮男在台失聯3年，期間靠著同鄉介紹，找來另外4男1女從事珍貴林木盜伐，並由3人擔任「砍伐手」，自南投翠峰進入山區後，利用3、4天時間潛伏尋找林木，並使用鏈鋸將百年扁柏從腰部割下約30公斤的方塊，再以人力搬下山，等候阮與另一名同夥開車接應。

本月17日，警方鎖定阮等人躲藏在彰化一處民宅，並沿途跟監趁著阮等人接應後，車上載滿扁柏時，當場逮捕眾人，當場起出黑色塑膠袋內包裹的扁柏，車上還有一名嫌犯的女友，也一併依違反森林法送辦。

警方查獲14塊扁柏金磚，重達401.52公斤，鏈鋸1組、背架3組、溯溪釘鞋3雙，以及載運扁柏的小客車2輛，阮男等人竟辯稱，在越南砍伐林木沒有違法，「為何在台是違法的行為」，企圖為自己不法行為脫罪，但警方找來移民署人員，確認在越南最重可處7年徒刑，併科罰金約合台幣192萬，當場戳破謊言。

保七總隊呼籲，台灣森林野生動植物資源豐富，是全民共有的珍貴資產，行政院院長蘇貞昌在全國種樹專案會議中，更特別指示全國各警察機關，要從上游的砍伐到下游的銷贓管道，一網打盡，絕不容許山老鼠勾結外籍移工盜伐林木、破壞山林。