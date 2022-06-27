新北市長侯友宜（前左）27日出席新北市未來智慧學校啟航活動 ，和學生一起體驗物聯網智慧教室。（趙雙傑攝）

新北市長侯友宜（後右二）27日出席新北市未來智慧學校啟航活動 ，和學生一起體驗物聯網智慧教室。（趙雙傑攝）

美麗島電子報、台灣新政協會今日相繼釋出民調，顯示新北市長侯友宜的信任度和滿意度因恩恩案出現下滑趨勢。侯今受訪時表示，目前面對市民所擔心的事情，要全力地做好每件事。

美麗島電子報公布的民調中，侯友宜在政治人物信任指數64.1，較上次跌幅達7.5，仍是排名第一，不過信任比例首度跌破70為68.0％，不信任的比率比率首度超過2成達23.3％；而在誰最適合擔任下一屆總統，侯拿下第二19.8％，與賴清德33.0％差距拉大。

另新政協會今公布民調，則有44.1％市民不滿意侯友宜處理恩恩事件態度。

侯友宜今天至永和頂溪國小出席「未來智慧學校」啟用儀式，受訪時被問到會認為信任度下滑是否為警訊時表示，面對新北市的大小事，市長一定要全力以赴好好做好每一件大家都很關心的事。

媒體追問，有立委稱若不正面回應恩恩案，後續民調還會再度下滑，侯回應，他現在是新北市長，在疫情跟市政的兩方面工作，他要率領團隊把每件事做到位。

侯最後強調，任何民調都非常的尊重，期待在民調的過程當中，好好地了解還有什麼可以做得更好的地方，就更加把勁。

市府某高層人士指出，在民進黨藉著言論免責，刻意政治操作下，對於侯市長的信任指數，的確有所影響，指數明顯下滑，但全國民眾的整體信任度，市長依舊是全國藍綠政治人物當中，排名第一，顯然，全國民眾對於恩恩事件的發展，已自有定見。

尤其，在這次民調的總統合適度上，雖然與排名第一的賴清德，差距拉大，但排名不變，依舊維持第二，也是目前唯一可以和賴清德，互有領先的藍營政治人物。